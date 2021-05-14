Йошкар-Ола, 14 мая, 2021, 19:07 — ИА Регнум. В ковидных стационарах Марий Эл в настоящее время имеется 370 коек для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией в семи медицинских организациях. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Medicin.cap.ru Койки для больных COVID-19.

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На лечении, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию, находятся 245 пациентов. Свободными остаются 34% коек или 125 мест.

Из этого числа состояние 56 пациентов оценивается как тяжелое, 131 человек нуждается в кислородной поддержке, 14 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 мая в республике привиты первым компонентом антикоронавирусной вакцины 51 089 человек. Завершили процесс вакцинации, получив оба компонента вакцины 40 648 жителей республики.

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