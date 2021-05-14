Йошкар-Ола, , 18:59 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 13 мая привиты первым компонентом антикоронавирусной вакцины 51 089 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

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Завершили процесс вакцинации, получив оба компонента вакцины 40 648 жителей республики.

От общего числа привитых граждане старше 60 лет составляют 49%.

Всего в Марий Эл до настоящего момента поступило 62 830 доз вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 мая в республике выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 14 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 262 случаев.