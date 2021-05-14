Ростов-на-Дону, 14 мая, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Обе дозы антиковидной вакцины получили более 250 тысяч жителей Ростовской области, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 14 мая.

Donland.ru Мобильный пункт вакцинации в Ростове-на-Дону

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 357 745 человек (+ 9430 за сутки). Полностью завершили вакцинацию 251 570 человек (+ 9162 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области планируется привить от COVID-19 более 2 млн человек — 60% взрослого населения. По словам донского губернатора Василия Голубева, прививочная кампания в регионе проходит динамично.