Ростов-на-Дону, 14 мая, 2021, 17:53 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 26 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 14 мая.

Александр Куликов ИА REGNUM Врачи в защитных костюмах

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Жертвами COVID-19 стали восемь женщин в возрасте от 45 до 80 лет и 18 мужчин в возрасте от 57 до 87 лет. Все пациенты имели ряд хронических заболеваний.

С начала пандемии в Ростовской области скончались 4198 пациентов с коронавирусом.