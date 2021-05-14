Москва, 14 мая, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Власти Индии приступили к массовой вакцинации населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщили 14 мая в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

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"В Индии впервые началась вакцинация «Спутником V», и это первая вакцина иностранного производства, которая применяется в этой стране», — приводятся слова генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева в официальном телеграм-канале «Спутник V».

Он добавил, что значительная часть препарата будет производиться на территории Индии, в текущем году там планируется выпустить более 850 миллионов доз вакцины. Кроме этого, в Индии может вскоре стать доступна и однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».