Москва, , 16:59 — REGNUM Законопроект об особенностях кредитования регионов правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 14 мая.

Предусматривается нераспространение установленного в настоящее время предельного пятилетнего срока предоставления бюджетных кредитов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на бюджетные кредиты на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, бюджетные кредиты для погашения долговых обязательств региона в виде обязательств по государственным ценным бумагам субъекта РФ и кредитов, полученных субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций.

Статья дополняется положениями, устанавливающими полномочия правительства РФ по утверждению порядка предоставления, использования и возврата субъектами РФ бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.

Правительству предоставляется право утверждения порядка проведения отбора инфраструктурных проектов, финансируемых за счет соответствующих бюджетных кредитов, а также порядка осуществления Федеральным казначейством государственного финансового контроля за ходом реализации таких проектов.

Кроме того, вводится положение об осуществлении Счетной палатой РФ и Федеральным казначейством государственного финансового контроля за соблюдением условий контрактов (договоров, соглашений), источником финансового обеспечения которых являются предоставленные из федерального бюджета бюджетные кредиты.

Кроме того, уточняются подходы к расчету показателей отнесения субъекта Российской Федерации к группам заемщиков при оценке долговой устойчивости региона.

Одновременно поправками в Бюджетный кодекс правительству Российской Федерации предоставляется право в установленном им порядке провести в 2021 году реструктуризацию задолженности субъектов РФ перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, установить меры ответственности за невыполнение регионом условий реструктуризации и обязательств по соглашениям о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджетных кредитов.

Минфину предоставляется право предоставлять бюджетные кредиты бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета для погашения обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, со сроком погашения не позднее 2029 года включительно, с платой за пользование указанными бюджетными кредитами по ставке 0,1% годовых.

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