Москва, , 03:44 — REGNUM Российские регионы получат возможность существенно увеличить уровень своего госдолга — до 75% в отдельных случаях — для реализации новых инвестиционных проектов, сообщил 13 мая министр финансов России Антон Силуанов в интервью «Российской газете».

«В целях предоставления дополнительной возможности увеличения регионами расходов инвестиционного характера за счет дополнительной помощи из федерального бюджета в рамках заключенных с Минфином России соглашений будет предусмотрено право увеличения долга регионов до 50% объема налоговых и неналоговых доходов, при этом для устойчивых регионов по отдельным решениям его уровень может составить до 75%», — сказал министр.

Силуанов отметил, что сегодня субъекты РФ могут наращивать объём госдолга пропорционально уровню экономического роста и роста доходов. Инициатива дополнит другие меры, предпринимаемые правительством для реализации региональных программ.

По словам главы Минфина, в 2021 году будет запущен механизм поддержки субъектов путём предоставления им льготных бюджетных кредитов. Совокупный объём такой поддержки составит порядка 176 млрд рублей. Эти средства будут направлены на сокращение доли рыночной задолженности регионов до 25% доходов.

Кроме того, правительство выделит до 500 млрд рублей на создание объектов инфраструктуры и проведёт реструктуризацию задолженности бюджетных кредитов, предоставленных в декабре 2020 года. Высвобождаемые при этом 218 млрд рублей также будут направлены на реализацию региональных проектов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 21 апреля президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию предложил заместить коммерческие кредиты бюджетными для регионов с высоким уровнем задолженности.

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