Варшава, 14 мая, 2021, 16:18 — ИА Регнум. 14 мая министр здравоохранения Польши Адам Недзельский провел пресс-конференцию, в ходе которой призвал население продолжать носить защитные маски в помещениях. Об этом сообщает Polskie Radio.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Медицинская маска

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Пресс-конференция была посвящена грядущей отмене обязательного ношения защитных масок во всех общественных местах Польши. Напомним, в республике с 15 мая отменяется обязанность носить защитные маски на открытом пространстве при условии, что люди будут соблюдать расстояние в 1,5 метра между собой.

«На данный момент масштаб заболеваемости COVID-19 опустился ниже 10 случаев на 100 тыс. Такая частота позволяет нам принять решение о возможности не носить маски на открытом пространстве», — сказал Недзельський.

Однако министр подчеркнул, что в его ведомстве «долго сомневались, стоит ли идти на такой шаг».

«Мы думали, не снимут ли граждане защитные маски в закрытых помещениях — в магазинах и общественном транспорте, раз им позволили их снять на улице. Такая вероятность есть. Поэтому я призываю всех соблюдать масочный режим во всех помещениях. Вирус пока никуда не делся», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо ослабления масочного режима в Польше в этом месяце ослабляют и иные меры ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Так, с 4 мая в Польше открылись магазины мебели и стройматериалов, а также художественные галереи и музеи. С 8 мая возобновили свою работу гостиницы, однако они пока работают с ограничениями — могут принять не более 50% посетителей от максимально возможного их количества. С 21 мая возобновят работу театры и кинотеатры. С конца мая в обычном режиме начнут работать школы и вузы.