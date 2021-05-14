Вашингтон, 14 мая, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен посетить Данию, Исландию и Гренландию в период с 16 по 20 мая, сообщил 14 мая руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

(сс) State Department. Ron Przysucha Госсекретарь США Энтони Блинкен

В Копенгагене, Рейкьявике и Кангерлуссуаке он встретится с министрами иностранных дел и высшим политическим руководством Дании, Исландии и Гренландии — датской территории с правами широкой автономии.

Блинкен намерен обсудить с властями этих стран и территории борьбу с изменением климата, укрепление сотрудничества и безопасности, укрепление двусторонних и трансатлантических отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая глава американской дипломатии примет участие в министерском совещании Арктического совета в Рейкьявике. Здесь должна состояться встреча Блинкена с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

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