Москва, , 19:43 — REGNUM Встреча российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с американским госсекретарём Энтони Блинкеном пройдёт в Рейкьявике 20 мая, сообщили 12 мая в пресс-службе МИД РФ.

Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом главы внешнеполитических ведомств договорились в ходе телефонного разговора, который состоялся сегодня, 12 мая. Встреча пройдёт на полях министерской сессии Арктического совета, председательство в котором переходит к России.

Также Лавров и Блинкен обсудили ситуацию вокруг Северной Кореи и Ирана. Кроме того, они обменялись мнениями по «рассмотрению задач в сфере стратегической стабильности».

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