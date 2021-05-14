Вашингтон, 14 мая, 2021, 15:27 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 38 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 мая сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Russian.news.cn Эпидемия коронавируса в США

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 38 087 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 32 853 398.

Также сообщается, что за это же время в США 802 пациента скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 584 495.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране свыше 266 млн человек прошли вакцинацию от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в США за сутки было выявлено 35 878 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.