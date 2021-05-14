Собянин прокомментировал рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Москва, 14 мая, 2021, 15:21 — ИА Регнум. В Москве ситуация с распространением коронавируса остаётся стабильной, несмотря на небольшой рост числа новых случаев, сообщил 14 мая мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы «Вести.Москва».
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Сергей Собянин посещает пункт вакцинации от коронавируса
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«Мы видим небольшой рост, но он не является критическим, — заявил мэр. — Но сам уровень заболевания достаточно большой».
В Москве за последние сутки выявили 3818 случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким показателем с 17 января 2021 года. Накануне в столице исследования подтвердили 2787 новых случаев заражения.