Москва, 14 мая, 2021, 15:21 — ИА Регнум. В Москве ситуация с распространением коронавируса остаётся стабильной, несмотря на небольшой рост числа новых случаев, сообщил 14 мая мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы «Вести.Москва».

Mos.ru Сергей Собянин посещает пункт вакцинации от коронавируса

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«Мы видим небольшой рост, но он не является критическим, — заявил мэр. — Но сам уровень заболевания достаточно большой».

В Москве за последние сутки выявили 3818 случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким показателем с 17 января 2021 года. Накануне в столице исследования подтвердили 2787 новых случаев заражения.