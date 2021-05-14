Москва, 14 мая, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Россия играет важную роль в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом 14 мая заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Москве.

Александр Куликов ИА REGNUM Врач в защитном костюме

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"Мы восхищены тем, как вы делаете свою работу. Благодарю за всю поддержку, что ваша страна оказывает нашей стороне, за тестовые наборы, которые вы предоставляли, и все усилия по борьбе с коронавирусом. Мы очень ценим их, это очень важно, равно как и работа по производству вакцины», — сказал он.

Также Гутерреш отметил, что он специально приурочил свой визит в Россию к празднованию Дня Победы 9 мая.

«Буквально недавно прошли празднования 9 Мая, и мы специально постарались подгадать момент приезда, чтобы он совпал с празднованиями Победы в Великой Отечественной войне. Мы знаем, что это очень памятная и важная дата для всех русских людей», — добавил генсек ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что роль ООН в решении международных проблем нужно усилить.