Новосибирск, , 13:03 — REGNUM В Новосибирской области из-за нарушений требований пожарной безопасности государственными инспекторами по пожарному надзору возбуждено 648 административных дел, органами местного самоуправления — 315, 54 протокола составлено лесной службой. Общая сумма штрафов составляет более полутора миллионов рублей. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

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«По статистике за аналогичный период последних трёх лет в Новосибирской области возбуждено рекордное количество административных дел по нарушению требований пожарной безопасности в пожароопасный период», — уточнили в ведомстве.

По данным космического мониторинга, с начала мая на территории региона зафиксированы 2104 термические точки. Наибольшее количество — в Куйбышевском, Венгеровском, Каргатском, Чулымском и Убинском районах.

На 09:00 (время местное) сегодня, 14 мая, В Новосибирской области зафиксировано 66 термических точек, из них 15 — в Венгеровском районе и две в Куйбышевском районе.