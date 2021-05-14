Москва, 14 мая, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин согласился с мерами по ужесточению регулирования оборота оружия в России и поручил продолжить доработку. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Были озвучены меры, вы знаете, что президент с ними согласился и поручил дальше продолжить проработку, в том числе и с экспертами и законодателями, принимая во внимание прохождение соответствующего законопроекта», — сказал Песков.

По его словам, эта работа будет продолжаться.