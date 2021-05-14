Москва, 14 мая, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В России разрабатывается проект постановления правительства, призванный систематизировать требования по антитеррористической защищённости детских лагерей. Об этом в ходе совещания по вопросам организации летней занятости несовершеннолетних и обеспечения их безопасности заявил замглавы Минпросвещения РФ Денис Грибов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM МДЦ «Артек». Крым

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"Проект постановления очень важный и нужный, он был разработан впервые в своей истории. Фактически он призван систематизировать все требования федерального законодательства по организации работы организаций, которые предоставляют услуги по отдыху и оздоровлению детей в РФ, в том числе речь идет про стационарные лагеря и нестационарные», — сказал Грибов.

По его словам, разрабатываемый проект постановления определяет и утверждает обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия, которые призваны обеспечить антитеррористическую защищенность. Документ также определяет четыре категории объектов в зависимости от числа детей, исходя из наличия инфраструктуры и последствий, которые могут возникнуть в случае действий злоумышленников.

Грибов отметил, что проект постановления «полностью согласован, в настоящий момент времени находится на утверждении премьер-министра, буквально днями должен выйти».