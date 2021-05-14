Москва, 14 мая, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Регионы должны ещё раз проверить все звенья организации летнего отдыха детей. Об этом на совещании с руководителями органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по вопросам организации летней занятости несовершеннолетних и обеспечения их безопасности заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Детский лагерь в Крыму

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"В этой связи я просил бы еще раз обсудить вопрос сегодня по подготовке безопасности учреждений к летнему отдыху и все вопросы, связанные с организацией летнего отдыха. <…> Уважаемые коллеги, я еще раз хотел бы всех вас попросить провести необходимые мероприятия в преддверии детского отдыха», — сказал Кравцов.

По его словам, отдых детей летом должен быть организован максимально безопасно и комфортно.