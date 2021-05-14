Казань, 14 мая, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Ученик казанской гимназии № 175, где ранее произошла стрельба, госпитализирован, его жизнь вне опасности. Об этом руководитель пресс-службы главы Татарии Лилия Галимова сообщила 14 мая журналистам.

(сс) Михаил Фролов. president.tatarstan.ru Детская республиканская клиническая больница. Казань

Следите за развитием событий в трансляции: «Нападение на школу в Казани и его последствия — трансляция»

Она пояснила, что ребёнок 2007 года рождения 13 мая обратился в Детскую республиканскую клиническую больницу «с острой реакцией на стресс». Сейчас за ним наблюдают врачи.

Таким образом, число госпитализированных после атаки на гимназию выросло до 24 человек. Дети, остающиеся в ДРКБ, находятся в стабильном состоянии, добавила Галимова.

Как сообщало ИА REGNUM, двоих пострадавших в Казани детей перевезли в Москву. Один ребёнок находится в тяжёлом состоянии после операции, второго — девочку — готовят к хирургическому вмешательству.

Читайте также: Врач рассказала о состоянии детей, находящихся в РДКБ в Москве