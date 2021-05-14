Москва, , 10:22 — REGNUM Пострадавший при нападении на школу в Казани ребенок, находящийся в Российской детской клинической больнице в Москве, стабилен, но в тяжелом состоянии, еще одного готовят к операции. Об этом 14 мая сообщила главврач больницы Елена Петряйкина.

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По её словам, в медицинское учреждение из Казани госпитализировали двоих детей. Накануне, 13 мая, одного ребенка прооперировали, сейчас он стабилен, его жизни ничего не угрожает.

«Но он в тяжелом состоянии в реанимации, на ИВЛ. Второй ребёнок готовится к операции, это девочка, у неё множественные инородные тела, но они были не в столь критических местах», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая на школу в Казани было совершено вооруженное нападение. В результате погибли девять человек — семь школьников и двое учителей. Все погибшие были похоронены 12 мая. В настоящее время в больницах остаются 22 пострадавших. Напавшего арестовали на два месяца, ему грозит пожизненное заключение.

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