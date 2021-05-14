Париж, , 08:40 — REGNUM «Монако» вышел в финал Кубка Франции по футболу, одержав победу в полуфинале над клубом «Рюмийи-Вальер». Встреча завершилась со счётом 5:1.

На 20-й минуте полузащитник клуба четвёртого французского дивизиона Алексис Пегё открыл счёт. А спустя семь минут его одноклубник Артур Бозон отправил мяч в собственные ворота.

После этого футболисты «Монако» забили четыре гола. Отличились Орельен Чуаэми, Виссам Бен-Йеддер, Сеск Фабрегас и российский полузащитник Александр Головин.

В финале «Монако» сыграет с ПСЖ, который ранее в серии пенальти одолел «Монпелье». Решающий матч пройдёт 19 мая.

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