Париж, 14 мая 2021, 08:40 — REGNUM «Монако» вышел в финал Кубка Франции по футболу, одержав победу в полуфинале над клубом «Рюмийи-Вальер». Встреча завершилась со счётом 5:1.
На 20-й минуте полузащитник клуба четвёртого французского дивизиона Алексис Пегё открыл счёт. А спустя семь минут его одноклубник Артур Бозон отправил мяч в собственные ворота.
После этого футболисты «Монако» забили четыре гола. Отличились Орельен Чуаэми, Виссам Бен-Йеддер, Сеск Фабрегас и российский полузащитник Александр Головин.
В финале «Монако» сыграет с ПСЖ, который ранее в серии пенальти одолел «Монпелье». Решающий матч пройдёт 19 мая.
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