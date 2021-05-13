Монпелье, Франция, , 08:47 — REGNUM ПСЖ одержал победу над «Монпелье» в полуфинале Кубка Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2 (6:5 — по пенальти).

В составе ПСЖ дубль оформил нападающий Килиан Мбаппе. У «Монпелье» голы забили Гаэтан Лаборде и Анди Делор.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты ПСЖ. Полузащитник «Монпелье» не смог реализовать свой удар, а победный пенальти забил форвард ПСЖ Мойзе Кин.

ПСЖ вышел в финал Кубка Франции в седьмой раз подряд. В финале 2020 года ПСЖ победил «Сент-Этьен» (1:0).

В финале ПСЖ сыграет с победителем матча «Монако» — «Рюмийи-Вальер», который пройдёт 13 мая.