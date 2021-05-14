Амман, , 08:08 — REGNUM Пожар, начавшийся на одном из трубопроводов возле нефтеперерабатывающего завода в порту Акаба на юге Иордании, потушен. Об этом 13 мая сообщило агентство Ammon со ссылкой на представителя городского управления безопасности.

Отмечается, что в ходе пожара никто не пострадал. В настоявшее время устанавливаются причины инцидента, а также оценивается материальный ущерб от ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая на второй нефтяной скважине месторождения Бай-Хасан в иракской провинции Киркук потушили пожар, который полыхал несколько дней. Он начался 5 мая после взрыва, устроенного неизвестными.

Читайте также: В Ираке потушили пожар на нефтяном месторождении