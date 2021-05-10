Багдад, , 00:38 — REGNUM Длившийся несколько дней пожар на второй нефтяной скважине месторождения Бай-Хасан в иракской провинции Киркук потушен, 9 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство нефти Ирака.

Он начался 5 мая Ираке после атаки неизвестных, устроивших подрыв двух скважин. На одной из них возгорание было быстро ликвидировано.

Министерство решительно осудило террористические атаки, которые направлены на нефтяные объекты страны. Кроме того, в ведомстве пообещали приложить все возможные усилия для бесперебойной работы предприятий нефтяного сектора Ирака.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая портал Shafaq News распространил информацию о том, что в Ираке была предотвращена попытка взрыва одной из скважин месторождения Бай-Хасан.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ираке предотвратили подрыв нефтяной скважины — Shafaq News