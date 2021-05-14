Бангкок, 14 мая, 2021, 07:41 — ИА Регнум. Экстренное использование препарата американской компании Moderna для массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции одобрено в Таиланде. Об этом 13 мая сообщил на своем сайте фармрегулятор королевства.

(сс) Navy Medicine Вакцина компании Moderna

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Разрешение будет действовать до 12 мая 2022 года. В стране ранее были одобрены для экстренного применения вакцины от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca, китайской фирмы Sinovac и американской корпорации Johnson & Johnson.

Планируется, что препарат Moderna можно будет получить в частных клиниках Таиланда.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в Таиланде за сутки выявили рекордное значение случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 — 4887. Всего с начала пандемии в королевстве зарегистрировали около 90 тыс. подобных фактов.