Санкт-Петербург, 14 мая, 2021, 06:02 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19, по сравнению с показателями аналогичного дня прошлой недели увеличилось на 39,85%. В медучреждениях 13 мая зафиксировали 1095 таких случаев.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

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За сутки госпитализированы 379 пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией, недельный рост составил 32,06%. Общее количество активно больных ковидом выросло за неделю на 2,68%, при этом число больных в стационарах возросло на 14,66%.

«Отмечаются признаки роста интенсивности распространения новой коронавирусной инфекции», — признают специалисты Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции.

Они рекомендуют продолжать носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, а также ускорить массовую вакцинацию населения.

В Петербурге для пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуто 5248 коек. Из них свободно 818 коек, что составляет 15,6% от общего коечного фонда для таких больных. Доля тяжелых больных в стационарах составляет 23%, на ИВЛ находятся 176 пациентов.