Иерусалим, 14 мая, 2021, 01:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утром 14 мая объявил, что начавшаяся в секторе Газа военная операция будет продолжаться до восстановления мира и безопасности в Израиле. Об этом говорится в распространённом канцелярией премьер-министра заявлении.

(сс) Israel Defense Forces Военнослужащие Израиля

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Биньямин Нетаньяху «Последнее слово не было сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется для восстановления мира и безопасности в Государстве Израиль… Мы заставим ХАМАС заплатить очень высокую цену, мы делаем это и будем продолжать делать это с большой силой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 мая Армии обороны Израиля начала наземную атаку на сектор Газа. Операции предшествовал авиаудар израильских ВВС по штабу внутренней безопасности и оружейному складу палестинского движения ХАМАС в Газе, а также ряду других объектов.