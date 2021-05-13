Скопье, 13 мая, 2021, 23:11 — ИА Регнум. Партия вакцин от коронавируса производства компании AstraZeneca объемом 10 тысяч доз 12 мая прибыла в Скопье в качестве дара от Венгрии.

Дарья Драй ИА REGNUM

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, одновременно в Северную Македонию прибыл с визитом министр иностранных дел Венгрии ПетерСийярто.

Свою благодарность Венгрии выразил в ходе личной встречи с послом лидер македонской оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ Хриятиян Мицкоски. В ходе встречи также обсуждался процесс вступления Северной Македонии в Евросоюз.