Тирана, 13 мая, 2021, 22:52 — ИА Регнум. В Албании 13 мая в результате обследования 2596 человек выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 1050 пациентов в стране выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

Рейнер Юрий Петрович. Гирокастра. Албания. 1958

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По данным министерства, всего в Албании выявили 131 890 случаев заражения коронавирусом. 121 211 человек уже излечился от COVID-19. С начала пандемии 2426 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них трое — за последние сутки.

После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании в феврале достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 8342, из них абсолютное большинство — 6798 — в Тиране. На стационарном лечении находятся 86 пациентов — это число продолжает уменьшаться уже третий месяц.

За два месяца эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась — суточная смертность достигла показателя в 2−6 человек, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до 100.

С 12 апреля в стране смягчен комендантский час: теперь он действует с 22:00 до 6:00.