Милан, Италия, 13 мая, 2021, 22:43 — ИА Регнум. 23-летняя жительница итальянского городка Масса Каррара, по ошибке получившая сразу четыре дозы вакцины от коронавируса Pfizer, страдает от серьезного обезвоживания, передают местные СМИ в четверг, 13 мая.

Tim Reckmann Вакцина компании Pfizer

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Девушка пьет по семь литров воды в день, но ее самочувствие не улучшается.

Наблюдающий за состоянием пациентки вирусолог Миланского университета Фабрицио Прельяско отметил, что необходимо «подождать несколько дней» и что лично он «остается оптимистом».

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания идет по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критикует также и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

В начале марта 2021 года четверо граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. В апреле эту вакцину вновь начали использовать — для вакцинации граждан старше 65 лет и повторных прививок тем, кто получил первую прививку именно этой вакциной. Одновременно по инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на13 мая, в Италии умерли 123 745человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на201 (днем ранее — на 262). Число подтвержденных носителей выросло на8085(днем ранее — на7852). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 139 160 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 346 008человек — на6414 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 7 965 525 человек, что составляет 13,23% населения Италии.