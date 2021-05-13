Москва, 13 мая, 2021, 22:25 — ИА Регнум. Израиль передал российской стороне проект соглашения о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил 13 мая посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

Mil.ru Вакцина «Спутник-V».

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"Диалог идёт. Мы уже представили российской стороне проект документа», — приводятся его слова в официальном телеграм-канале «Спутник V».

При этом израильский дипломат отметил, что детали взаимного признания сертификатов ещё предстоит обсуждать сторонам.

Напомним, ранее сегодня также стало известно, что Греция с возобновлением туризма начнёт принимать привившихся российской вакциной от коронавируса.