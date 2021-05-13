Скопье, 13 мая, 2021, 22:52 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Северной Македонии 13 мая сообщили, что за сутки в результате исследования 2598 образцов в стране выявили 123 носителя коронавируса. Еще 3803 человека выздоровели.

Генрих Семирадский. Доверие Александра Македонского к врачу Филиппу. 1870

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 153 694 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 5168 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Смертность от COVID-19 в стране в десятки раз превышает смертность в соседней Албании, население которой почти в два раза больше, чем у этой страны.

За последние сутки в стране скончались 17 пациентов с диагнозом COVID-19. Высокий уровень смертности в последние три месяца наблюдается на фоне снижения общего числа заразившихся. 143 069 пациентов выздоровели. Лечение в Северной Македонии проходят 6 257 человек — за последнюю неделю это число сократилось вдвое, за это же время умерли 100 носителей коронавируса.