Вашингтон, 13 мая, 2021, 21:10 — ИА Регнум. Существенного «перегибания палки» в отношении Палестины со стороны Израиля нет, сообщил 13 мая журналистам американский президент Джо Байден.

Офис премьер-министра Израиля Джо Байден позвонил Биньямину Нетаньяху

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Комментируя обострение арабо-израильского конфликта, Байден сказал, что нужно, чтобы между Израилем и Палестиной не было ракетных атак, «которым без разбору подвергаются центры сосредоточения населения».

Он добавил, что Вашингтон находится в контакте с Израилем, сейчас ведутся переговоры на тему урегулирования ситуации, и они будут продолжены в ближайшее время.