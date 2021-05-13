Женева, Швейцария, 13 мая, 2021, 21:01 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 745 256 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 160 074 267 человек. Такие данные приводит 13 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

United States Mission Geneva Флаг Всемирной Организации Здравоохранения.

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 13 262 пациента с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 3 325 260.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 643 091 выявленном заболевшем и 11 726 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.