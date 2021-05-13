Нью-Дели, 13 мая, 2021, 20:46 — ИА Регнум. В Индии уже на следующей неделе начнут использовать российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом 13 мая сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление Винода Пола, руководителя группы, консультирующей правительство по вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции.

russian.news.cn Тестирование на наличие коронавируса. Индия

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»Мы полагаем, что продажи поставок, поступивших оттуда (из России), начнутся на следующей неделе», — уточнил Пол.

Отметим, ранее в правительстве заявили, что российский препарат будет доступен в жидком и в порошковом виде.

ИА REGNUM напоминает, что ранее правительство Индии пообещало уже с 1 мая начать вакцинацию населения препаратом «Спутник V». Об этом заявил индийский посол в РФ Венкатеш Варма 29 апреля в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что власти страны ожидают, что у Индии к началу мая будет от 150 тысяч до 200 тысяч доз вакцины, а к концу мая около трех млн доз. При этом в июне, по словам Вармы, у Нью-Дели может оказаться уже до пяти млн доз препарата.