Мишустин 12 мая: «К порталу на базе «Работа в России» будут подключены все профильные службы, едиными станут и методологические требования, контроль за их соблюдением.

Предполагается, что наравне с очным приёмом в центрах занятости активно будет использоваться дистанционный формат поиска работы, в том числе и проактивные формы оказания услуг. А в целом предложенные новации позволят сформировать у нас в стране единый, открытый и прозрачный рынок труда, создать необходимые условия для сокращения безработицы».