Больше половины (54%) опрошенных россиян в качестве эксперимента согласились бы перевести часть своих кадровых документов в электронный формат. Об этом свидетельствуют данные опроса на портале Роструда «Работа в России», который проводился в марте этого года. В опросе приняли участие более 23 тыс. человек из всех регионов страны.
Число официально зарегистрированных безработных в России, по данным Минтруда, в апреле 2021 года составило 1,63 млн человек.
«Что касается на сегодняшний день федеральных программ, которые работают, это также программа переподготовки, ею смогут воспользоваться примерно 168 тысяч граждан. Сейчас занято у нас примерно 98,6% от целевого. Ну целевой — он под 100%», — сказал Михаил Мишустин.
«Сейчас программа «ФОТ 3.0.». Она также — это порядка 1 млн рабочих мест — позволит предприятиям сохранить людей. И кстати, ею пользуются меньше людей. Это несколько десятков миллиардов рублей на сегодняшний день. Но ею пользуются уже не так активно, потому что более-менее отрасли восстанавливаются, и мы видим по цифрам, что во многих регионах мы достигаем этих показателей», — подчеркнул премьер 12 мая.
«А потом пошла программа «ФОТ 2.0.». Самое важное было в том, чтобы удержать безработицу. Что это такое? Это МРОТ, умноженный на количество людей, который предоставлялся в виде кредита под 2% на шесть месяцев выплат со списанием в случае, если компания продолжит три месяца далее, до марта, выплачивать эти средства с удержанием не менее чем 90% работающих — тогда списываются все средства, и 80% — тогда половина. Это и есть инструмент основной, для того чтобы не плодить безработицу, и он позволил нам сохранить более 5 млн рабочих мест за это время. Это очень важно», — отметил Мишустин 12 мая в Госдуме, отвечая на вопрос депутата.
Мишустин 12 мая с отчётом в Госдуме: «У нас уровень безработицы снижается с 6,4% на пике — это, по-моему, было в августе — до уже 5,4%, 4,2 миллиона человек. Мы очень много чего сделали за 2020 год. Но первое — это инициатива президента, гранты, которые выплачивались пострадавшим субъектам малого предпринимательства в объёме МРОТа, тогда 12 130, умноженного на количество людей, которые работают на предприятиях. Мгновенно сделали платформу цифровую, которая позволила это делать. И эти гранты пока на первые два месяца позволили удержать ту же самую безработицу, удержать людей на местах».
Мишустин 12 мая: «К порталу на базе «Работа в России» будут подключены все профильные службы, едиными станут и методологические требования, контроль за их соблюдением.
Предполагается, что наравне с очным приёмом в центрах занятости активно будет использоваться дистанционный формат поиска работы, в том числе и проактивные формы оказания услуг. А в целом предложенные новации позволят сформировать у нас в стране единый, открытый и прозрачный рынок труда, создать необходимые условия для сокращения безработицы».
Мишустин 12 мая в ходе отчёта правительства за 2020 год: «Необходим современный подход к управлению трудовыми ресурсами. Мы с вами уже подготовили согласованную редакцию закона о работе в дистанционном режиме, расширили возможности трудиться вне офиса, установили порядок временного перевода сотрудников на так называемую удалёнку.
Подчеркну, совершенствование системы содействия занятости — это наша совместная работа. Крайне важен законопроект Валентины Ивановны Матвиенко и Вячеслава Викторовича Володина о создании единой цифровой платформы занятости».
«Сегодня крайне важно восстановить рынок труда. Правительство вместе с регионами разработало соответствующие комплексы мер для каждого субъекта Российской Федерации. В 17 из них рынок труда уже вернулся к значениям, которые были до распространения коронавируса», — отметил премьер-министр Мишустин 12 мая.
Мишустин заявил о снижении уровня безработицы в России
Между тем уровень безработицы в России упал с 6,4% на пике в августе 2020 года до 5,4%. Об этом 12 мая в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин.
По данным Росстата, численность безработных в России за 2020 год составила около 4,321 млн человек, что на 24,7% выше показателя предыдущего года.
«Нужно наращивать совместную работу отечественных компаний, профсоюзов, движения WorldSkills, чтобы программы переподготовки кадров стали доступными для граждан, помогали им получать дополнительные навыки или новую специальность, чтобы каждый человек мог использовать преимущества технологического прогресса для расширения своих профессиональных, карьерных перспектив.
Со своей стороны в текущем году, конечно, окажем содействие в повышении квалификации тем, кто находится в наиболее уязвимом положении на рынке труда, а это мамы с маленькими ребятишками, граждане предпенсионного возраста, люди с ограниченными возможностями по здоровью», — обозначил президент РФ.
Кроме того, Путин предложил «подумать о расширении программ льготного лечения и реабилитации работников в профсоюзных и корпоративных санаториях и домах отдыха — у профсоюзов сохранилась большая сеть таких учреждений».
«И прежде всего такие путёвки должны предоставляться людям — думаю, вы со мной согласитесь, — которые переболели коронавирусом в тяжёлой форме, имели серьёзные осложнения. Нужно просто поддержать этих людей в особом порядке. В целом прошу вас предметно заниматься укреплением здоровья работников. Это касается и проведения профилактических осмотров, и поддержки массового спорта, безусловно», — сказал он.
При этом Путин отметил, что государство окажет поддержку предпринимателям, которые трудоустроят граждан, оставшихся без работы в прошлом году, а именно — возместит часть расходов на выплату зарплат таким работникам: на каждого в течение полугода перечислит работодателю три минимальных размера оплаты труда.
«При этом для создания новых рабочих мест надо использовать все имеющиеся инструменты, включая механизмы дистанционной, удалённой занятости, которые позволяют гражданам независимо от их возраста, места жительства, ограничений по здоровью зарабатывать, получать достойный доход, и их трудовые права также должны быть надёжно защищены», — отметил президент РФ.
«Уже к концу текущего года нужно восстановить рынок труда до уровня 2019 года, мы с правительством это постоянно обсуждаем, и решение этой задачи зависит прежде всего от роста деловой активности, от наращивания капиталовложений в рабочие места, от инвестиций», — сказал Владимир Путин на церемонии 14-го Генерального соглашения между профсоюзами, объединениями работодателей и правительством 31 марта.
Глава государства тогда отметил: «Это действительно общественно значимый документ. Он напрямую затрагивает интересы более 70 миллионов граждан страны, которые работают в разных секторах экономики и социальной сферы, и чтобы в полной мере защитить, гарантировать трудовые права людей, мы с вами должны и дальше действовать как настоящие партнёры».
31 марта Владимир Путин поставил задачу к концу 2021 года восстановить рынок труда в стране до показателей 2019 года. Необходимость этого глава государства обозначил на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством РФ на 2021−2023 годы. Документ подписали председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и министр труда и социальной защиты Антон Котяков. В церемонии подписания также участвовала вице-премьер правительства, координатор Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Татьяна Голикова.