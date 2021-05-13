Женева, Швейцария, 13 мая, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус прошел вакцинацию от COVID-19. Он сообщил об этом 13 мая на своей странице в соцсети Twitter.

(сс) Frank Schwichtenberg Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус

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«Сегодня наступила моя очередь привиться от COVID-19 в Университетской клинике Женевы», — говорится в сообщении главы ВОЗ.

Также он указал, что, по его мнению, вакцины от нового заболевания должны быть доставлены во все страны мира в максимально возможно короткий срок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ряд компаний, создавших вакцины от COVID-19, уже начал испытания своих препаратов на детях.