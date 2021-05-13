Москва, 13 мая, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Единый для всей России подход к обеспечению безопасности учебных учреждений поручил внедрить президент РФ Владимир Путин правительству страны. Он заявил об этом 13 мая в ходе совещания с правительством.

Алексей Колчин ИА REGNUM Школа

Следите за развитием событий в трансляции: «Нападение на школу в Казани — трансляция»

"Трагедия в Казани показала, что в таком исключительно важном для всех регионов вопросе, как обеспечение безопасности в образовательных учреждениях, остаются проблемы», — сказал российский лидер, открывая совещание.

Также Путин напомнил, что в 2018 году он уже давал указания по данному вопросу, однако не все было «сделано в полном объеме и на должном уровне».

«Поручаю правительству уже в самое ближайшее время внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций», — указал он.

При этом президент РФ отметил, что в стране «в целом система выстроена», однако многое отдано на решение местных властей и самих образовательных учреждений.

«Должен быть единый подход в целом по стране. И в дальнейшем совместно с регионами нужно держать эту сферу под постоянным контролем», — добавил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что власти Татарии должны «смотреть шире» на вопросы оказания поддержки семьям пострадавших в результате стрельбы в казанской школе.