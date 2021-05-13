Москва, 13 мая, 2021, 15:41 — ИА Регнум. В российских школах государственная аттестация для учеников 9-х и 11-х классов будет проводиться в очном режиме. Об этом 13 мая сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на совещании у президента РФ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Школьник на ЕГЭ

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По его словам, государственная аттестация для 9 и 11 классов будет проходить в штатном очном режиме.

«Будет специально подготовленные пункты проведения экзаменов, как и в прошлом году, с мерами повышенной санитарной безопасности», — сказал министр.

Он уточнил, что речь идёт об обязательной влажной уборке помещений, бесконтактной термометрии, рассадку на дистанции, ограниченное заполнение аудиторий.