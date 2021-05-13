Москва, 13 мая, 2021, 15:39 — ИА Регнум. В России необходимо серьёзно повысить требования к владельцам гражданского оружия и к тем, кто выдаёт разрешение на его ношение. Об этом сегодня, 13 мая, в ходе совещания с членами правительства заявил президент России Владимир Путин.

Оружие

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Глава государства выразил уверенность, что СКР тщательно расследует все обстоятельства трагедии в Казани.

«Вместе с тем считаю, что для предупреждения подобных преступлений необходимо серьёзно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом. Решения здесь должны быть обоснованными, конечно, и, безусловно, жёсткими», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что «такой же жёсткой, персональной должна быть и ответственность для всех лиц, которые выдают разрешения на оружие, а также предоставляют необходимые для этого документы».

«Здесь нужен строгий порядок», — указал глава государства.

Путин указал на необходимость полностью исключить ситуации, когда медицинскую справку можно купить за деньги, «порой даже не приходя на осмотр».

Президент РФ поручил главе Росгвардии Виктору Золотову оперативно представить письменные предложения по ужесточению требований к получению гражданского оружия.