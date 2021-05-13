Москва, 13 мая, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Обидно, что понимание необходимости упрощения возможностей переезда в Россию для граждан бывшего СССР и их потомков созрело у руководства нашей страны лишь недавно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 13 мая, комментируя высказывания премьер-министра Михаила Мишустина.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Паспорт гражданина России

Как сообщалось ранее, Мишустин заявил, что поддерживает предложения об упрощении получения гражданства России для тех, кто говорит по-русски и считает себя русским. «С удовольствием выслушаю все предложения, которые есть, чтобы мы предложили простой путь» к получениюэтими людьмигражданства России, отметил он.

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« Тезис о том, что простой путь к получению гражданства России следует предоставить лишь людям, «говорящим на русском языке, считающим себя русскими», и особенно тем, которых «родили русские матери», — это упрощение, причём упрощение небезвредное. А если, скажем, человека, стремящегося получить гражданство России, родила татарская или даже узбекская или таджикская мать, а лишь отец у него русский? А если этот человек, родившийся в нашей общей в прошлом стране, СССР, вообще не имеет русской крови, но умом и сердцем принадлежит вместе с нами к общему отечеству?

Очень, очень обидно, что понимание необходимости расширения и упрощения возможностей переезда в Россию на постоянное жительство для граждан бывшего СССР и их потомков созрело у руководства нашей страны лишь недавно. Сколько людей, сколько возможностей мы потеряли в 1990-е и 2000-е годы! И опять, как это часто бывает в нашей истории, за это никто не ответит!