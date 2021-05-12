Москва, , 14:48 — REGNUM Правительство поддерживает предложения ЛДПР по миграционной политике и выдаче паспортов русским, проживающим за рубежом. Об этом сообщил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.

Паспорт гражданина России Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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Глава правительства отметил, что в правительстве всецело поддерживают предложения лидера ЛДПР Владимира Жириновского по миграционной политике и выдаче паспортов РФ русским, проживающим за рубежом.

«Я с удовольствием выслушаю все предложения, которые есть, чтобы мы предложили простой путь получения гражданства людям, говорящим на русском языке, считающих себя русскими, которых, если хотите, родили русские матери», — сказал он.

Слова Мишустина в зале заседаний встретили аплодисментами.