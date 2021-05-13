Москва, 13 мая, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Срок годности российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» увеличили на два месяца. Об этом РИА Новости заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса Спутник V

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«Он [срок годности «Спутника V»] будет увеличен до года точно, пока до восьми месяцев по той простой причине, что у нас срока наблюдения больше восьми месяцев еще не было», — сказал Гинцбург.

По его словам, разработчики пошли на данный шаг, «потому что время прошло».