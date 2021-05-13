Москва, 13 мая, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Специалисты Центра им. Гамалеи уже получили образец индийского штамма коронавируса и в ближайшее время начнут проверять эффективность «Спутника V» против него. Об этом РИА Новости заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Tatarstan.ru Вакцина от коронавируса «Спутник V»

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«Мне сегодня утром доложили, что получили образец индийского штамма коронавируса. На следующей неделе начнем проверять [эффективность вакцины «Спутник V» на указанном штамме] сывороткой от наших вакцинированных», — сказал Гинцбург.

По его словам, ответ от специалистов должен поступить «к концу следующей недели».