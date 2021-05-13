Киев, 13 мая, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В Евросоюзе признали: всю Украину в её нынешнем виде Запад не переварит, она нежизнеспособна, иеё придётся делить, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 13 мая, комментируя проект документа, представленного властями ЕС странам — членам союза.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Ранее Bloomberg сообщило, что власти ЕС выразили уверенность в намерении России «постепенно поглотить» части Восточной Украины. Такие шаги, как «организация незаконных выборов» в Донбассе, выдача паспортовРФжителямДНР и ЛНР,направлены на«фактическую интеграцию» этихтерриторий, полагают в Брюсселе. ЕС, в свою очередь, разработал ряд мер для повышения устойчивости Украины«к российской агрессии», сказано также в документе.

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« Документ Евросоюза, о котором пишет Bloomberg, является для меня свидетельством того, что в ЕС начали мыслить в категориях развала Украины. Там, видимо, признали, что всю Украину в её нынешнем виде Запад не переварит, что она нежизнеспособна, что её придётся делить. В этой ситуации ЕС решил первым очертить контуры начавшегося развала и хотел бы затвердить понимание, что России из остатков Украины достанется лишь малая её часть.

Россия, в свою очередь, вовсе не заинтересована в том, чтобы «поглотить» часть Восточной Украины, как об этом пишет Bloomberg. Россия была бы рада иметь соседом дружественную демократическую Украину, но в условиях, когда Киев сначала развязал внутренний вооружённый конфликт, а потом отказался выполнять соглашения по его мирному урегулированию, она просто не может не помогать самоопределившимся республикам Донбасса — ДНР и ЛНР. Люди там должны жить в условиях нормальной политической системы, с выборами и гарантиями обеспечения их социально-экономических и политических прав. Если украинский паспорт в качестве гарантирующего такие права документа нашими соотечественниками в Донбассе не рассматривается, значит, желающих надо снабдить российскими паспортами.