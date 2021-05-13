Брюссель, , 08:16 — REGNUM Россия намерена постепенно поглотить республики Донбасса, неподконтрольные Киеву, так считают в Евросоюзе. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документ, который на этой неделе Брюссель представил государствам-участникам.

В документе ЕС заявляет о действиях Кремля, которые «направлены на интеграцию де-факто неподконтрольных правительству территорий Украины в Россию». Таковыми названы организация выборов в Донбассе и выдача местным жителям российских паспортов.

В сообщении говорится, что внешнеполитическая служба ЕС готовит по этому поводу доклад. Евросоюз может предпринять ряд мер «для повышения устойчивости Украины к российской агрессии». В их числе — дополнительная поддержка в борьбе с гибридными угрозами и помощь Киеву с вакцинацией населения от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство России не раз опровергало предположения о присоединении республик Донбасса и заявляло о приверженности Минским соглашениям по урегулированию конфликта. В Кремле заявляли также, что гражданство РФ жителям Донецкой и Луганской Народных Республик предоставляется из «сугубо гуманитарных соображений».

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