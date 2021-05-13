Москва, , 11:59 — REGNUM Таганский районный суд Москвы 10 июня рассмотрит вопрос о штрафах в отношении мессенджера Telegram ещё на 16 млн рублей. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что суд рассмотрит четыре протокола в отношении мессенджера за отказ удалять противозаконную информацию. По каждому из них компанию могут оштрафовать на 4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 мая, судебный участок Таганского района в Москве оштрафовал Telegram на общую сумму в 5 млн рублей за отказ удалить информацию об акциях протеста.

Также отметим, что в Санкт-Петербурге в этот же день центральный районный суд оштрафовал ООО «ВКонтакте», которое владеет одноимённой социальной сетью, за неудаление из соцсети информацию с призывами к участию в несанкционированных уличных акциях.

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