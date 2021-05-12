Санкт-Петербург, , 13:33 — REGNUM ООО «ВКонтакте», которое владеет одноимённой социальной сетью, привлечено к административной ответственности за то, что не удалило из соцсети информацию с призывами к участию в несанкционированных уличных акциях в январе 2021 года. «ВКонтакте» решением мирового судьи Центрального района Санкт-Петербурга оштрафовано на 1,5 млн рублей.

Фемида Дарья Драй © ИА REGNUM

Как рассказали 12 мая в объединенной пресс-службе городских судов, 27 января 2021 года в Роскомнадзор поступило требование заместителя генпрокурора РФ об ограничении доступа к информации, размещенной в TikTok, Twitter и «ВКонтакте». Речь шла о призывах к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых несанкционированных мероприятиях, которые организовали сторонники Алексея Навального.

Роскомнадзор 31 января направил уведомление ООО «ВКонтакте» о необходимости удаления информации, размещенной по восьми ссылкам. Однако в течение суток с момента получения уведомления эта информация удалена не была.

«В судебном заседании, защитник ООО «ВКонтакте», просил прекратить производство по делу, поскольку отсутствуют основания для привлечения общества к административной ответственности. Суд назначил наказание в виде штрафа в 1 500 000 рублей», — говорится в сообщении судебной пресс-службы.