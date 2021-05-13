Вашингтон, , 12:00 — REGNUM Ученые из американского Корнельского университета представили систему, которая позволяет заряжать электрокары во время движения. Об этом сообщается на сайте издания Business Insider.

Принцип нового способа заключается в том, что на автомагистралях будут сделаны специальные полосы для зарядки электрокаров. Отмечается, что это будут полосы повышенной загруженности.

«Если у вас заканчивается заряд батареи, вы просто переезжаете на полосу для зарядки. Система будет определять, какой автомобиль выехал на данную полосу, и позже пришлет вам счет», — передаёт издание слова автора проекта.

В дорожное полотно, по словам разработчиков, будут закладываться металлические пластины. Они будут подключаться к линии электропередач и высокочастотному инвертору. Когда электрокар будет проезжать по такой дороге, то за счет индукционного тока его аккумулятор будет получать дополнительный заряд.

Однако, чтобы реализовать данный проект, потребуются миллиарды, если не триллионы долларов.

Ранее китайская компания Zhiji Motor представила концепт электрокара IM Airo с системой фильтрации воздуха (НЕРА), которая не пропускает в салон вредные для организма человека вещества.

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