Минск, 13 мая, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Белоруссия по-прежнему планирует начать на своей территории полный цикл производства российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в начале октября. Об этом 13 мая рассказал министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «'Спутник V'»

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«То есть российские коллеги нам дадут только технологию, а все компоненты будут наши. Стартовать планируем 1 октября», — заявил он в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня».

Также Пиневич отметил, что в настоящее время проходит реконструкция цеха одного из цехов компании «Белмедпрепараты» в Минске для полного цикла производства вакцины «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Джо Байден заявил, что доля жителей США, получивших хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, приближается к 59%.