Москва, 13 мая, 2021, 11:29 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Москве выявили 2787 случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Подтверждено 2787 новых случаев заражения, госпитализированы 1324 человека, скончались 55 пациентов», — рассказали в штабе.

Также за сутки поправили здоровье 2643 ковид-пациента.

В штабе напомнили, что при возникновении симптомов ОРВИ следует оставаться дома и вызвать врача.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии принял участие в прививочной кампании против коронавируса 33 591 житель республики.